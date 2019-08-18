اهم الاخبار اليوم | 13 وزيرا في عزاء والد سحر نصر وهذه حكاية عيد العلم.. وعكة صحية لـ رانيا يوسف ولاسارتي جان أم مجني عليه

حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزراء القوى العاملة والنقل والإنتاج الحربى والتعليم العالى والكهرباء والمالية والداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والآثار والزراعة والبيئة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعفت السادات ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، على تقديم واجب العزاء للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى وفاة والدها "أحمد محمد عبد المنعم نصر" المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.كما قدم العزاء الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية والشيخ على جمعة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ورجل الأعمال محمد ابو العنين ووزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان ووزير قطاع الأعمال العام وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.كشفت مصادر بالآثار لموقع صدى البلد، أن الوزارة تبحث حاليا اختيار إحدى المسلات لوضعها في ميدان التحرير، وذلك بعد التكليف الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليًا.جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه بإحدى المسلات التي يتم ترميمها بطول 19 م، وكذا الاهتمام باعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع.وقالت المصادر إن المسلة الوحيدة الموجودة في القاهرة التي يمكن نقلها هي مسلة المطار،خاصة أنها تعد قريبة مقارنة بأي محافظة أخرى قد يتم النقل منها،بجانب أنها مناسبة للطول الذي جاء في تكليف رئيس الوزراء،حيث أن طول المسلة 13 مترا والقاعدة 6 أمتار، ليصبح طولها كلية 19 مترا.شرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة تحتوى على عبارة " هونها يالله " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".وعلقت رانيا يوسف قائلة: "عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب " .وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :الله يشفيكي ويعافيكي ـــــ الف سلامة عليكي يا نجمة ـــــ الف الف سلامة عليكي يا ست الكلأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اقالة الاورجوياني مارتن لاسارتي وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق وذلك بعد التقييم من قبل لجنة التخطيط برئاسة الشيخ طه اسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو والاجماع من اعضاء مجلس ادارة النادي.ويبرز صدى البلد ارقام لاسارتي مع النادي الاهلي في فترة توليه قيادة الفريقبدأت لجنة تابعة لكل من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمعهد القومي لعلوم البحار، التحقيق في واقعة ظهور ديدان على شاطئ الدخيلة غربي الإسكندرية.واشتكى عدد كبير من المواطنين في الاونة الاخيرة من انتشار ديدان علي رمال الشاطئ الدخيلة.انتقل اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف يرافقه لجنة تضم جهاز شئون البيئة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومعامل شركة الصرف الصحي، والمعهد القومي لعلوم البحار، ومديرية الشئون الصحية.احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بعيد العلم، في حضور نخبة من العلماء والباحثين، في إطار إعلان عام 2019 عامًا للتعليم في مصر.وخلال الاحتفال، كرم الرئيس السيسي 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيًا، مثمنًا دور العلم في تقدم الأمم والمجتمعات.وعيد العلم هو تقليد قديم، بدأه الملك فاروق عام 1944، وواظب على الاحتفال به رؤساء مصر من بعده.واحتفل الملك فاروق بعيد العلم في 17 أغسطس من عام 1944، وألقى خطابًا آنذاك حث الشباب على مواصلة العلم قائلًا :" شباب العلم إن الغد أشد من الأمس بأسًا فأعدوا له ما استطعتم من قوة وعزيمة، واجهوه بالنضال والمثابرة وخذوا على غدكم كما أخذتم على أمسكم، فإن العلم لمجدد كل يوم ومن فاته علم يومه فقد تخلف عن موكب الحياة".أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تولي محمد يوسف مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد إقالة الاورجوياني مارتن لاسارتي من منصبه إثر الهزيمة من نادي بيراميدز بعد خسارته أمس بنتيجة 1-0 في بطولة كأس مصر لعام 2018-2019 .-في ٢٠١١ طلب مانويل جوزيه تعيين محمد يوسف مدربا داخل جهازه الأجنبي، وكان الفريق متعثرا وفي أسوأ حالاته ومتأخر عن الزمالك بـ ٦ نقاط ليعود الأهلي أقوى ويلملم أوراقه ويتوج بالبطولة قبل نهايتها بأسبوعين وبفارق ٥ نقاط أي بمجموع ١١ نقطة طوال فترة جوزيه فقط! في تجربة ناجحة بكل المقاييس.-رحل جوزيه عقب مذبحة ستاد بورسعيد في ٢٠١٢ ليعود البدري في ولايته التدريبية الثانية ويتم تعيين يوسف مدربا عاما وفي ظل توقف النشاط تتحقق المفاجأة ويفوز الأهلي بدوري الأبطال ومن قلب رادس على حساب الترجي ثم الذهاب لكأس العالم وتحقيق المركز الرابع ثم الفوز بالسوبر الافريقي على حساب ليوبار الكونغولي.