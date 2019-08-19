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تعليم

امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة.. التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة اللغة الأجنبية الأولى للجان

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:27 ص
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
تتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2019، وصول كراسات امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2019 ، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى وذلك بجميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان في هذه المادة 27514 طالبا/ طالبة، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وعلى صعيد آخر ، يؤدي اليوم أيضًا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب، وذلك فى مادة علم النفس بإجمالي عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأوضح عبد الحكم أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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