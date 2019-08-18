احمد موسى: بحب أنكد على أعداء مصر كل يوم.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيستمر في عرض الحقائق، والدفاع عن بلده ضد كل المحاولات الخبيثة المدفوعة للنيل من استقرار مصر.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لا يمكن هنقول حاجة ومتكونش موجودة، سنظل في تقديم الأفكار الصحيحة، اللي أنا مؤمن بيها».



وتابع موسى «لن تجدي معي حملات أو تهديدات، كل ده هوا بالنسبالي، أنا عارف البرنامج واصل فين، ومشاهدينا موجودين في كل مكان بفضل ربنا»، معلقًا «بحب أنكد على أعدائنا كل يوم».