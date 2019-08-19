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راكب مخمور يتسبب بكابوس داخل طائرة فى الجو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:46 ص
صدى البلد
كريم جمال
نجح راكب في تحويل رحلة جوية إلى جحيم، بعدما صعد على متن الطائرة وهو تحت تأثير الكحول، بالرغم من توجيهه العديد من السباب والشتائم على سلم المطار.

تعود التفاصيل عندما صعد الراكب على الطائرة التابعة لشركة رايناير والتى كانت متوجهة من مطار مانشستر البريطانية إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية، وفجأة تتقيأ الراكب على أرضية الطائرة.

بعدما تناول ثلثي زجاجة ويسكي قبل صعوده للطائرة، وطوال 4 ساعات مدة الرحلة ظل يتقيأ ويوجه الشتائم لكل من على متن الطائرة من الطاقم والركاب.

لدرجة أن أحد الركاب قال إنه شعر بان مدة الرحلة 12 ساعة، وليس 4 ساعات كما كان وقتها الفعلى، وأنه كل الركاب تمنوا أن ينتهى هذا الكابوس.

ومن ناحية أخرى قدمت شركة Ryanair اعتذارًا رسميًا للركاب، وأكدت على ضرورة معاقبة هذا الرجل على تصرفه غير الآدمى.

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