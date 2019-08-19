مصدر السعادة.. ممدوح هاشم: نجوم ناشئي اليد هدف الأندية الأوروبية بعد الفوز بكأس العالم

هنأ محمد ممدوح هاشم ، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ، ناشئين كرة اليد على التتويج ببطولة كأس العالم بعد التغلب على منتخب ألمانيا بنتيجة "32-28"، قائلا :" دائما كرة اليد مصدر السعادة للمصريين ".



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم اسبورت"، أنه كان على يقين تام بقدرات لاعبي المنتخب الوطني وتحقيق البطولة ، مشيرا إلى رسالة بعض الفيديوهات التحفيزية من قبل لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد للناشئين من أجل تأهيلهم وتحفيزهم بشكل كبير.



وأشار إلى طلب كثير من الاندية الاوروبية الحصول على خدمات العديد من لاعبي ناشئي اليد عقب متابعة أدائهم خلال خوض بطولة كأس العالم .



وتابع :" هدفنا الحقيقي تحقيق بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 علي الأراضي المصرية "، مؤكدا أن كرة اليد المصرية اصبحت تمتلك لاعبين علي أعلي مستوي تؤهلهم على خوض بطولة كأس العالم على الأراضي المصرية بكل سهولة والتتويج بها.



