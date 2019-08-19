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حوادث

تجديد حبس صاحب جيم و3 عاطلين اختطفوا سوريا ووالده بأكتوبر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صاحب جيم و3 عاطلين 45 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم باختطاف شاب سوري ووالده لخلافات علي مبلغ 300 ألف جنيه.

وأوضحت التحقيقات، ان قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا من عدنان.م ٦١ سنة مستورد فاكهة سوري الجنسية باختطاف نجله بشار ٣٥ سنة وطلب المختطفين بفدية 300 ألف جنيه، أشارت التحريات الى أن الشاب تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص طلب لقاءه لعقد صفقة لاستيراد مستحضرات تجميل، فأبلغ والده وتوجها سويا إلى طريق الواحات يستقلان سيارة كيا سبورتاج ملك نجله وما أن وصلا للقاء ذلك الشخص مستقل سيارة BYD وأثناء ذلك فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها ٣ أشخاص اصطحبوهما وسيارتهما إلى أحد الأماكن واستولوا علي البطاقة الائتمانية ملك الأب وسحبوا منها ١٩ ألف جنيه بعد إجباره علي الإفشاء عن كلمة السر الخاصة بها، وأضاف الأب في بلاغه أن المتهمين قاموا بإطلاق سراحه واحتجزوا نجله وطلبوا منه ٣٠٠ ألف جنيه مقابل إعادته.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث نجحت تحرياته برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر في تحديد هوية الجناة حيث تبين وجود خلافات مالية بين الشاب المختطف ومحمد ٣١ سنة صاحب چيم وراء الواقعة حيث طلب صاحب الجيم من الشاب السوري توريد مكملات غذائية له الا انه احضر له شحنة غير صالحة تسببت في خسائر ٣٠٠ ألف جنيه، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أكتوبر ثالث والرائد أحمد راغب معاون المباحث من ضبط للمتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأثناء ملاحقتهم تخلوا عن المجني عليه.

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