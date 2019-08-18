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أخبار العالم

ترامب: مايك بنس سيخوض معي انتخابات 2020 نائبا لي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:43 م
ترامب ومايك بنس
ترامب ومايك بنس
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه سيبقي على نائبه مايك بنس ليخوض معه الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف ترامب للصحفيين قبل أن يستقل طائرة الرئاسة إلى نيوجيرزي "أنا سعيد للغاية مع مايك بنس".

ومن المتوقع أن يفوز ترامب بسهولة بترشيح الحزب الجمهوري له للحصول على فترة ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر عام 2020 .

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