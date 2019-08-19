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مصيف تحول إلى كارثة.. اغتصاب ابنة الـ 14 عاما ببشاعة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
كريم جمال
لم تكن تدرى هذه المراهقة صاحبة الـ 14 عامًا أن أجازة الصيف خاصتها ستتحول لكارثة، حيث تم اغتصابها على يد عامل بالفندق الذى أقامت فيه.

تعود التفاصيل عندما تعرضت مراهقة بريطانية للإغتصاب على يد عامل ألبانى الجنسية يبلغ من العمر 32 عامًا في جزيرة كورفو اليونانية.

الأمر الذى دفع أسرة الفتاة لإبلاغ شرطة منطقة داسيا فورًا، والتى بدورها ألقت القبض على العامل، والذى اعترف فورًا بكل تفاصيل جريمته.

ومن المنتظر أن يمثل العامل أمام المحكمة لاحقًا من أجل صدور حكم بحقه، بينما لم تكشف الشرطة عن اسم الفندق أو هوية الفتاة.

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