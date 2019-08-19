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حوادث

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط (5896) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية: (2245) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (222) مخالفة سيارة بدون ترخيص، و (20) دراجة نارية بدون ترخيص،و (25) مخالفة "وقوف عشوائى"، و (38) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و (35) مخالفة شروط الترخيص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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