تنظيم مهرجان أسوان السنوي الثاني خلي السعادة عادة بمشاركة 500 طفل.. صور

وسط أجواء من السعادة والمرح وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة فعاليات مهرجان أسوان السنوى للأطفال فى نسخته الثانية بعنوان (خلى السعادة عادة ) والذى نظمه فرع مركز الكبد المصرى بأسوان بالتعاون مع 25 جمعية ومؤسسة خيرية وبمشاركة 500 طفل وطفله وأسرهم من مختلف المراكز والمدن .



وقد حضر الفعاليات الدكتور عز الصادق مدير فرع مركز الكبد ، والأحمدى الوكيل مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ، علاوة على عدد من مسئولى رؤساء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المشاركة بالمهرجان .

وخلال المهرجان أكد اللواء حازم عزت على حرص المحافظة لدعم وتشجيع كافة الفعاليات والمبادرات التى تهدف إلى إضفاء البهجة والسرور ورسم البسمة على وجوه أطفال أسوان وتساهم فى تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية والإبتكارية بمختلف المجالات .



مشيرًا إلى ضرورة تضافر وتكامل الجهود من أجل رعاية هذه المواهب والمهارات المتنوعة التى يتمتع بها أبنائنا الأطفال مع العمل المتواصل لتحفيزهم للإستمرار وتحقيق الإستثمار الأمثل لهذه القدرات والمواهب وإستغلالها فى خدمة حياتهم المستقبلية ومجتمعهم المحيط بالشكل المطلوب .



كما قدم حازم عزت شكره وتقديره لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على تنظيم هذا المهرجان السنوى مما يعكس الدور الإيجابى والبناء الذى تقوم به هذه المؤسسات والجمعيات لتفعيل المشاركة المجتمعية الجادة ومساندة الجهود الحكومية المبذولة لتقديم كافة أوجه الرعاية لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الأطفال بإعتبارهم شباب وأمل المستقبل المشرق لمصرنا الحبيبة .



والجدير بالذكر بأن فعاليات المهرجان تضمنت تقديم العديد من المسابقات والفقرات الفنية والإستعراضية والترفيهية ، وقد أختتمت الفعاليات بقيام السكرتير العام بتكريم فريق المبدعين والذى يضم عدد من أطفال أسوان المتميزين والموهوبين بمختلف المجالات العلمية والفنية والتكنولوجية وغيرها من المجالات المختلفة .

