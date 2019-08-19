في عيد العلم.. 4 من علماء طنطا يحصدون جوائز الدولة ونوط الامتياز

حصد ٤ من علماء جامعة طنطا جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وتم تكريمهم اليوم في احتفالية عيد العلم .



شهدت الاحتفالية منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولي للدكتور محمد لبيب سالم ، الأستاذ بكلية العلوم بالجامعة لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الأساسية لعام 2018 .



كما حصد د. محمد العيسوى الأستاذ المساعد بكلية العلوم جائزة الدولة التشجيعية الاولى في مجال العلوم البيولوجية لعام 2018، كما حصل كلًا من د .ضياء الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بكلية الهندسة ، و د. محمد عبد الجيد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية لعام 2018 .



شارك اليوم د. مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، على رأس وفد من الجامعة في احتفالية الدولة بعيد العلم، حيث قام الرئيس السيسي بتكريم علماء مصر المتميزين والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.



أكد رئيس الجامعة، إن تكريم الرئيس للعلماء يدعم ويشجع البحث العلمي، الذي يعد قاطرة التنمية ، وأشاد بحصول ٤ من علماء جامعة طنطا على جوائز الدولة المختلفة ونوط الامتياز من الطبقة الاولي في مجالات العلوم الاساسية والبيولوجية والهندسية.



وأضاف مجدي سبع، أنه تم وضع استراتجية للنهوض بالبحث العلمي وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية لتبادل الخبرات وإجراء البحوث المشتركة، فضلًا عن زيادة مكافآت النشر الدولي للأبحاث العلمية.



حضر الاحتفالية د. عبد النبي قابيل الأستاذ بكلية الهندسة وعضو اللجان المتخصصة بأكاديمية البحث العلمي واستشارى تقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة ، والحاصل على جائزة أفضل أستاذ متميز في البحث العلمي على مستوى الوطن العربي لعام 2018.