إسماعيل حماد يكشف أسباب انخفاض تكلفة استهلاك الوقود.. فيديو

أكد الإعلامي إسماعيل حماد، أن الحكومة المصرية تقدم تسهيلات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال مبادرة "بالتقسيط بدون مقدم".



وأكد إسماعيل حماد، خلال تقديمه برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأحد، أن الحكومة تستطيع توفير مبالغ مالية كبيرة عن طريق هذه المبادرة.



وتابع الإعلامي إسماعيل حماد، أن تلك التسهيلات توفر عددا من المكاسب للمواطنين، مؤكدا أن شبكة الطرق التي تم إنشاؤها في مصر خلال الفترة الماضية.



وأشار إسماعيل حماد، أنها أيضا سيكون لها لها دور كبير في تخفيض تكلفة استهلاك الوقود.