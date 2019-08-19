حملات لضبط التشكيلات العصابية والهاربين من أحكام

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة صور الخروج وضبط الخارجين على القانون وحائزى التشكيلات العصابية والقائمين بأعمال البلطجة.



أسفرت الجهود فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين عن ضبط (27) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ، (3) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (11) متهم إرتكبوا (3)حوادث متنوعة.



وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (13) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة. وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (394) دراجة نارية مخالفة.



وفى سياق متصل بمجال فحص السائقين تم فحص (110) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (8) منهم .



وجرى ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق تم ضبط (26875) مخالفة مرورية متنوعة، (1393) مخالفة مرافق متنوعة، (119) قضية بيئة. وفى ذات السياق بمجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.