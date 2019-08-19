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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية أحداث السفارة الأمريكية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:28 ص
محاكمة المتهمين بقضية
محاكمة المتهمين بقضية أحداث السفارة
أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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