الداخلية فى يوم.. ضبط عاطلين بتهمة النصب بوحدات المرور.. وآخر هارب من 67 حكم حبس بـ القليوبية.. مستخدما السيف.. ضبط مسجل خطر هدد قاطنى منطقة الهانوفيل في الإسكندرية

-أمن القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وتضبط الجناة فى 24 ساعة

-مستخدما السيف.. ضبط مسجل خطر هدد قاطنى منطقة الهانوفيل في الإسكندرية

-تحرير 1536 مخالفة مرورية و333 انتظارا خاطئا في القليوبية

-ضبط 230 محكوما عليهم بإجمالي 7002 حكم في القليوبية



تمكّنت أجهزة مباحث المرور بالقليوبية من ضبط عاطلين بتهمة النصب والسمسرة داخل وحدات المرور في الخانكة وبنها وإيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء الإجراءات نظير مبالغ مالية.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية بضبط عماد س ا عاطل وبحوزته 300 جنيه ومحمود م م عاطل.



وذلك حال تواجدهما بوحدة مرور بنها والخانكة وقيامهما بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط فوزى ا ع " ومقيم كفر الشموت – دائرة المركز وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 67 حكم حبس.



كما حققت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.



وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتين " سرقة") حال شروعه فى سرقة بطارية من داخل إحدى السيارات الملاكى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



وبمناقشته اعترف بإرتكابه حادث سرقة بطارية من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الأميرية بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل بطاريات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على البطارية المستولى عليها.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم لهم معلومات جنائية" ، وآخر مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب") ، وذلك حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" (قيادة الرابع ويعمل عليها كسائق)، وبحوزتهم (حقيبة بداخلها هاتف محمول - مبلغ مالى 600 جنيه ، 4 ذاكرة تخزين "فلاشة" - شاحن "باور بنك"- فرد خرطوش عيار 12مم و5 طلقات من ذات العيار - سلاح أبيض "خنجر")، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد وما بداخلها من مضبوطات من أحد المواطنين حال إستقلاله السيارة صحبتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم.



أمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) باستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات وأقر بأنه حال استقلاله السيارة صحبتهم بقصد توصيله لمنطقة الحى العاشر استولوا منه على المضبوطات كرهًا عنه.



تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من مالك إحدى شركات الأثاث بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة (جهاز " لاب توب "، جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة)، وكذا سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى "جار حصره"، وبعض الأوراق من داخل الشركة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 5 أشخاص (4 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وآخر سائق).



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم ، و6 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش عيار 16مم - سيارة نقل "قيادة أحدهم" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة - عتلة حديدية).



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه - جهاز لاب توب "المستولى عليهما"، وكذا ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية الكائنة بدائرة القسم، وأقروا بأن جملة المبلغ المالى المستولى عليه 30 ألف جنيه وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.. باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق متصل فى إطار ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعدى على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملًا بيده سلاح أبيض "سيف".



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديده وضبطه وتبين سابقة اتهامه فى قضايا "شروع فى قتل، سرقة، حيازة سلاح نارى".. وبمناقشته أفاد بتعديه على السيارات بالمنطقة لسابقة تعدى بعض أهالى المنطقة على أحد أصدقائه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



فيما شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1536 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية لمدير إدارة المرور بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة.



واستهدفت حملة طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري و أسفرت عن تحرير1536 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 333 مخالفة انتظار خاطئ 184 حالة تصالح فوري وسحب 24 دراجة نارية وحجز 9 دراجات وتحصيل مبلغ 27600 جنيه.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة و9 حالات تصالح وتحصيل 3700 جنيه غرامة.



كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط 230 محكوما عليهم و20 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية



وكانت تعليمات طارق عجيز مدير أمن القليوبية لضباط إدارة البحث الجنائي، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



فقامت حملة استهدفت عددا من مدن المحافظة وأسفرت عن ضبط 230 محكوما عليهم بإجمالي 7002 أحكام منفذة، وتحصيل 27700 جنيه و5712 غرامة.



كما أسفرت الحملات عن ضبط (360) مخالفة منهم (37 إشغال طريق و30 نظافة عامة وبيئة و35 بائعا متجولا و212 إزالة فورية 20 وصلة كهربائية و10 إعلانات مخالفة و16 فرش شاى كما تم رفع 18 طن قمامة) تم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.