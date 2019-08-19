خبير: تحويل السيارات إلى الغاز يوفر 60% من تكلفة قيمة التمويل.. فيديو

أكد جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، إن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي يوفر 60% من تكلفة قيمة التمويل للسيارات، مشيرا إلى أن لتر البنزين الذي تقدر تكلفته بـ"8 جنيهات" يساوي متر مكعب غاز بتكلفة "3,75" قرش.



وأضاف جمال عسكر، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة قامت بإنشاء بنية تحتية كبيرة من البنزينات التي تمول السيارات بالغاز الطبيعي، والتي أصبحت متوفرة بشكل كبيرة في مناطق كثيرة ولن يجد صاحب السيارة صعوبة في البحث عنها.



وأشار جمال عسكر إلى أن الحكومة استطاعت إنشاء شبكة طرق على أعلى مستوى في جميع أنحاء الجمهورية.



وتابع جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق أن هذه الشبكة وساعدت هذه الشبكة في تقصير المسافات، مما ساعد على توفير استهلاك كميات كثيرة جدا من البنزين والغاز الطبيعي.