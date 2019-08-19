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دلال محمود: الأجهزة الأمنية تراقب استخدام عملات افتراضية في عمليات مشبوهة.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:03 ص
عملات افتراضية
عملات افتراضية
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة دلال محمود مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن العملات الافتراضية لا يمكن اعتبارها شر، ولكن قد يساء استخدامها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لتوظيف إمكانياتها لمراقبة العمليات المشبوهة للعملات الافتراضية، خاصة أن هناك إدراك من الدول لأن هناك تحدي كبير لسلطاتها.

وأضافت دلال محمود، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه ليس كل ما يتم من إجراءات يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن فرنسا أجرت تجريبة جيدة حول دراسة كيفية تقنين العمل بالعملات الافتراضية، مؤكدة أن فرنسا إذا نجحت في ذلك فيمكن اتباع هذه الطريقة للتعامل بها دوليا.

وأوضحت مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أن إحدى الدول الإقليمية بدأت في طرح عملات افتراضية، وطرحت العملة الواحدة مقابل جرام من الذهب، مشيرة إلى أن هذه التجربة لم تلقى أي رواج، مؤكدة أنه للترويج إلى أي عملة فيجب أن يكون لها مستهلكين.

وأكدت أن الإعلام عليه دور كبير، مشيرة إلى أن هناك فتوى بتحريم استخدام العملات الافتراضية، حصر استخدام هذه العملات محليا في جانب التنظيمات الإرهابية.


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