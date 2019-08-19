نقيب الزراعيين: الصوب الزراعية تغطي 20% من الاستهلاك المحلي

تحدث الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن مشروع الصوب الزراعية.



وقال السيد خليفة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك استقرار في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن منذ عام، بفضل مشروعات المزارع القومية والصوب الزراعية، والإنتاج الحيواني، كونها حققت توازن بالسوق المصرية».



وتابع نقيب الزراعيين: «إنتاج الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، يوجه إلى مدن القناة، والشرقية، بينما يوزع إنتاج قاعدة محمد نجيب على الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح»، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تغطي 20% من الاستهلاك المحلي.



وأكد أن مشروع الصوب الزراعية، يعد الأكبر في العالم من حيث التكيف مع التغيرات المناخية.