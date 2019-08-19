ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
افتتحت وزيرتا الثقافة والسياحة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي، للموسيقي والغناء، في دورته 28، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء، وقيادات الوزارتين.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وتم تكريم محمد الحلو ونادية مصطفى خلال حفل الافتتاح من وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا مجدي صابر بجانب ٨ شخصيات أخرى ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطرب (علي الحجار، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة).

وبعدها انطلقت لعروض الفنية حيث قدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية، تلاه الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر وقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز.

واختتمت حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربي التي اشتهرت بأدائها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتتاح 18 أغسطس.. ننشر جدول حفلات محكى قلعة صلاح الدين

الثقافة تحتفل مع المصريين بعيد الأضحى المبارك.. 12 عرضا مسرحيا يجوب المحافظات .. 9 حفلات للأوبرا بمسارحها .. وفعاليات متنوعة للثقافة الجماهيرية

الأحد.. افتتاح فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان القلعة.. وتكريم الحلو والحجار

افتتاح الدورة 28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الأحد برنامج الحفلات

ترشيحاتنا

جسر جوي لمساعدة المتضررين من السيول في النيل الأبيض بالسودان

مصطفى مدبولي و13 وزيرا في عزاء والد سحر نصر

رئيس الاتحاد الدولي لليد: هناك تقدير من المجتمع الدولي للكرة المصرية..فيديو

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

مفاجأة صادمة.. مكافأة اتحاد اليد لمنتخب الناشئين الفائز بكأس العالم 1500 جنيه فقط.. فيديو

مرتضى منصور يكشف كواليس اختيار ميتشو لتدريب الزمالك .. فيديو

اخبار الفن .. ليلى علوى ترد على محمد صلاح .. وأزمة رانيا يوسف الصحية .. وخلاف رشدى أباظة وعمر الشريف

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

عايرها بوزنها فقتلته.. امرأة تطعن حبيبها بالمقص في وسط الشارع .. فيديو

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الكاكا؟

اخبار الرياضة.. مدرب منتخب مصر يعرض خدماته على الأهلي .. مصر تحصد كأس العالم لناشئي اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور