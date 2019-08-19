افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين

افتتحت وزيرتا الثقافة والسياحة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي، للموسيقي والغناء، في دورته 28، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء، وقيادات الوزارتين.



بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وتم تكريم محمد الحلو ونادية مصطفى خلال حفل الافتتاح من وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا مجدي صابر بجانب ٨ شخصيات أخرى ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطرب (علي الحجار، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة).



وبعدها انطلقت لعروض الفنية حيث قدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية، تلاه الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر وقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز.



واختتمت حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربي التي اشتهرت بأدائها.

