نقيب الزراعيين: الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية حقيقية

تحدث الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن مشروع الصوب الزراعية.



وقال الدكتور السيد خليفة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" "الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية حقيقية، بدأنا في جني ثمارها".



وأوضح أن معدل استهلاك الفرد للأسماك في مصر ارتفع إلى 28 كيلو جرام سنويا، بزيادة 10 كيلو عن المعدل العالمي؛ وذلك بسبب الإتاحة التي حققتها المزارع السمكية، وبركة غليون، معلقًا "أصبح لدينا شبه اكتفاء ذاتي من الأسماك".