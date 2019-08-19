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نقيب الزراعيين: الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية حقيقية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:28 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حمزة شعيب
تحدث الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن مشروع الصوب الزراعية.

وقال الدكتور السيد خليفة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" "الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية حقيقية، بدأنا في جني ثمارها".

وأوضح أن معدل استهلاك الفرد للأسماك في مصر ارتفع إلى 28 كيلو جرام سنويا، بزيادة 10 كيلو عن المعدل العالمي؛ وذلك بسبب الإتاحة التي حققتها المزارع السمكية، وبركة غليون، معلقًا "أصبح لدينا شبه اكتفاء ذاتي من الأسماك".

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