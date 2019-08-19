غرفة الخضروات والفاكهة تكشف عن سبب قلة معروض الفاصوليا.. فيديو

قال حاتم النقيب نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، إن السوق يواجه قلة في محصول الفاصوليا نتيجة الأحوال الجوية، واختلاق الأجواء بين الصيف والشتاء.



وأضاف حاتم النقيب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "التجار ملتزمون بالزراعة التعاقدية التي تصدر إلى أوروبا، »، متابعا: «مشروع الصوب الزراعية يخلق حالة من الاتزان في السوق".



وأكد نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، على ضرورة تقليل حلقات التداول للمحاصيل، وبيعها مباشرة في المعارض والمنافذ لخفض سعرها في سوق التجزئة.