ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة الخضروات والفاكهة تكشف عن سبب قلة معروض الفاصوليا.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:23 ص
محصول الفاصوليا
محصول الفاصوليا
حمزة شعبب
قال حاتم النقيب نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، إن السوق يواجه قلة في محصول الفاصوليا نتيجة الأحوال الجوية، واختلاق الأجواء بين الصيف والشتاء.

وأضاف حاتم النقيب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "التجار ملتزمون بالزراعة التعاقدية التي تصدر إلى أوروبا، »، متابعا: «مشروع الصوب الزراعية يخلق حالة من الاتزان في السوق".

وأكد نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، على ضرورة تقليل حلقات التداول للمحاصيل، وبيعها مباشرة في المعارض والمنافذ لخفض سعرها في سوق التجزئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في استغاثة للرئيس السيسي.. صغار المزارعين بالبحيرة: بيوتنا اتخربت ومش عارفين نسوق محاصيلنا.. ووزارة الزراعة قراراتها وسياساتها متخبطة.. فيديو وصور

الزيادة المتوقعة من 15 الى 25 قرشا..شعبة الخضروات تناقش تداعيات رفع اسعار الوقود

غرفة القاهرة: ٢٥% انخفاضا في اسعار الخضراوات

مصر أتت وجاء بعدها التاريخ.. الرئيس يفتتح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب .. السيسي يوفر الأمن الغذائي للمصريين .. 15 ألف فرصة عمل للشباب .. وممثل الشركة الاسبانية: ما حدث في مصر معجزة

ما أهمية إنشاء الصوب الزراعية.. خبير يرد.. فيديو

بشرة خير.. أسعار الخضراوات تتراجع 25% والصادرات الزراعية تسجل 15 مليون دولار

ترشيحاتنا

يحرض المصريين على الموت.. محمد الباز ينشر "فيديو مجنون" لـ وجدي غنيم

هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟.. فيديو

اخبار النادي الاهلي اليوم 18-8-2019.. لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى عقب إقالته

فيديو جراف| الإخطبوط عبدالرحمن حميد أفضل حارس مرمى فى مونديال اليد للناشئين

مصطفى مدبولي و13 وزيرا في عزاء والد سحر نصر

فستان قصير جدا .. بوسي فى إطلالة مثيرة بسيقان مكشوفة .. شاهد

اخبار الفن .. ليلى علوى ترد على محمد صلاح .. وأزمة رانيا يوسف الصحية .. وخلاف رشدى أباظة وعمر الشريف

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

عايرها بوزنها فقتلته.. امرأة تطعن حبيبها بالمقص في وسط الشارع .. فيديو

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الكاكا؟

اخبار الرياضة.. مدرب منتخب مصر يعرض خدماته على الأهلي .. مصر تحصد كأس العالم لناشئي اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور