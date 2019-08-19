3 معاهد فنية جديدة بجامعة الأزهر بدءا من العام الجديد

وافق المجلس الأعلى للأزهر على إدراج عدة معاهد فنية فوق متوسطة في رغبات التنسيق للعام الجامعي 2019-2020.



وأعلن المجلس الأعلى للأزهر، على أن المعاهد التي سيتم إدراجها في التنسيق هذا العام هي : معهد إعداد فني مختبرات، معهد فني التحاليل البيولوجية، معهد إعداد فني قواعد بيانات" بكليات العلوم للبنين والبنات في جامعة الأزهر.



وأوضح المجلس، أنه تمت الموافقة على تعديل اللوائح الدلخلية للمعاهد الفنية فوق المتوسطة.



يأتي هذا بعد جهود على مدار أربع سنوات كاملة تم فيها لقاءات عديدة بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور حسن سراج الدين عميد كلية العلوم السابق و اجتماعات متتالية مع كلًا من الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبد الدايم نصير مستشار الإمام الأكبر.

