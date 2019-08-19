هندسة القاهرة تتلقى طلبات تقديم الطلاب الجدد.. اليوم

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة استئناف تلقي طلبات تقديم الطلاب الجدد لبرامج الساعات المعتمدة اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس.



وأوضحت الكلية أن التقديم للبرامج يشترط الحصول علي الحد الادني لإحدى كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية المختلفة، وأن يقوم الطالب بتقديم المستندات وتسديد رسوم الالتحاق وسداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول.



ونوهت الكلية على ضرورة اختيار الطالب الجدول الدراسي من المجموعات المطروحة واختيار موعد امتحان اللغة و سداد الرسوم



واشارت الكلية الي انه في حالة رغبة الطالب في حجز الانتقال لمقر الكلية بالشيخ زايد يتم الحجز من خلال مندوب الاتوبيسات

