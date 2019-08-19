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شيكو يهنئ لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:17 ص
شيكو
شيكو
مصطفى كرم
هنأ الفنان هشام محمد "شيكو" المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين لفوزه ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين بعد تغلبه على منتخب ألمانيا، ونشر "شيكو" صورة لأبطال العالم لكرة اليد للناشئين"المنتخب المصري" بعد فوزهم بالبطولة كأول منتخب غير أوروبي يتوج بالبطولة عبر التاريخ.

وعلق شيكو على الصورة قائلا: "مبرووووك ناشئي اليد ابطال العالم".

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.

وفاز منتخب مصر بنتيجة "32-28"، على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

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