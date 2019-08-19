ضبط عاطل بحوزته 250 جرام هيروين بقصد الاتجار بالمنوفية

ألقت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية القبض على عاطل لحيازته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية من القبض علي المدعو رامي ا.ف 32 عاما عاطل وبحوزته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.