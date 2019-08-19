ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 250 جرام هيروين بقصد الاتجار بالمنوفية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:08 ص
مخدرات - ارشيفية
مخدرات - ارشيفية
محمد امين
ألقت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية القبض على عاطل لحيازته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية من القبض علي المدعو رامي ا.ف 32 عاما عاطل وبحوزته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض علي عاطل بحوزته 23 تذكرة هيروين وسلاح أبيض بالمنوفية

القبض على عاطل بحوزته 130 قرص ترامادول بالمنوفية

القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و10 قطع حشيش فى المنوفية

تجديد حبس عاطل بعد ضبطه ببندقية خرطوش و10 قطع حشيش بالمنوفية

ترشيحاتنا

ليلى علوى ترد على محمد صلاح بـ قلب وورود.. تعرف على السبب

فستان مش عادي .. مايا دياب بـ إطلالة مثيرة وجريئة.. شاهد

احمد حسن يكشف عن حقيقة ترشيحه للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. فيديو

عاشق الشباك.. المصرى حسن وليد يحصد لقب هداف كأس العالم لناشئي اليد

تحذير شديد اللهجة.. هاني الناظر: هذان الشيئان خطر يهدد صحة الرجال والسيدات

ظهور مدرب الزمالك الجديد وإقالة لاسارتي وعرض خيالي لـ محمد صلاح في الكورة مع ملك 18/8

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور