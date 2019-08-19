محافظ بنى سويف يهنئ الرئيس والشعب بفوز مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد

هنأ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بفوز منتخب مصر لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بكأس العالم للناشئين المقام في مقدونيا في نسختها الحالية ، بعدما استطاع ناشئو الفراعنة التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ ، وبعدها تمكن الفراعنة أمس من هزيمة ألمانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية.



وهنأ المحافظ كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي من اللاعبين والطاقم الفنى والإداري واتحاد كرة اليد وجماهير مصر الوفية ، حيث يمثل تشجيعهم ودعاؤهم أكبر حافز لأبناء مصر المخلصين على تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر خالدا شامخا فى كافة المحافل والمناسبات.



حيث أشاد محافظ بنى سويف بالأداء المشرف لأبطال مصر والروح الرياضية التى ظهر عليها منتخبنا الوطنى ،وبالطاقم الفنى والإداري الذي اتسم بالمسؤولية الوطنية التى التى ألقاها عليهم الشعب المصري ، والقيادة السياسية التى وجهت بتوفير كل الدعم للمنتخب خلال مسيرته في البطولة .



وقال محافظ بنى سويف إن أي انتصار يحققه أبناؤنا في مختلف المجالات يعد تحفيزا لهممنا جميعا على مواصلة العمل لتحقيق الريادة لمصرنا الغالية تحت قيادة سياسية طموحة ولديها الإرادة القوية ، وداعيا كل الشباب بمواصلة العمل والإبداع والإبتكار من أجل رفعة وتقدم مصر.