رئيس جامعة جنوب الوادى يثمن دور الدولة فى الاحتفاء بالعلم والعلماء

أشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للعلم والتعليم، وإدراكها المتميز بأنهما اللبنة الأولي في بناء أساس قوي نحو خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، والعامل الأساسي في تحقيق النقلة النوعية المنشودة في كافة المجالات.



جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس جامعة جنوب الوادي، في احتفالية "عيد العلم"، التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، وكبار رجال الدولة، وذلك لتكريم رموز العلم وعلماء مصر الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ممن ساهموا بأبحاثهم في خدمة المجتمع، وتحقيق سبل التنمية في مصر.



وأشار يوسف غرباوي، إلي أن ما تبذله الدولة الآن من جهد وما تنفقه من مال علي البحث العلمي والتعليم بكل مراحله، في إطار المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، سوف يؤتي بثماره على المجتمع ليجعله قادرًا على مواجهة تحدياته، مخططا لتحقيق أهدافه بأساليب علمية ممنهجة.



وأوضح يوسف غرباوي، بأن التكريم قد شمل أبناء جامعة جنوب الوادي، وهم الدكتور صديق خيامى الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري والذي فاز بجائزة الدولة التشجيعية وكذلك الدكتور عبد الرحيم على محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم والذي فاز بجائزة الدولة التشجيعية أيضا في العلوم الأساسية رياضيات.



جدير بالذكر أنه شهد الاحتفال من جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ولفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



