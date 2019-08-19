ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يثمن دور الدولة فى الاحتفاء بالعلم والعلماء

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:40 ص
رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى يثمن دور الدولة فى الاحتفاء بالعلم
يوسف رجب
أشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للعلم والتعليم، وإدراكها المتميز بأنهما اللبنة الأولي في بناء أساس قوي نحو خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، والعامل الأساسي في تحقيق النقلة النوعية المنشودة في كافة المجالات.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس جامعة جنوب الوادي، في احتفالية "عيد العلم"، التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، وكبار رجال الدولة، وذلك لتكريم رموز العلم وعلماء مصر الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ممن ساهموا بأبحاثهم في خدمة المجتمع، وتحقيق سبل التنمية في مصر.

وأشار يوسف غرباوي، إلي أن ما تبذله الدولة الآن من جهد وما تنفقه من مال علي البحث العلمي والتعليم بكل مراحله، في إطار المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، سوف يؤتي بثماره على المجتمع ليجعله قادرًا على مواجهة تحدياته، مخططا لتحقيق أهدافه بأساليب علمية ممنهجة.

وأوضح يوسف غرباوي، بأن التكريم قد شمل أبناء جامعة جنوب الوادي، وهم الدكتور صديق خيامى الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري والذي فاز بجائزة الدولة التشجيعية وكذلك الدكتور عبد الرحيم على محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم والذي فاز بجائزة الدولة التشجيعية أيضا في العلوم الأساسية رياضيات.

جدير بالذكر أنه شهد الاحتفال من جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ولفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناظرت 566 حالة بقرية خزام.. قافلة طبية في جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة بيطرية بقرية حاجر خزام

رئيس جامعة القاهرة يُهنئ أساتذة الجامعة وخريجيها الفائزين بجوائز الدولة

يوسف غرباوى رئيسا لجامعة جنوب الوادي

ترشيحاتنا

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

أحمد حسن: لا توجد أزمة بيني وبين الخطيب

الممر وولاد رزق 2 ينضمان لدعوى زينة بزيادة نفقة توأم احمد عز .. والمحكمة ترفض

سجدة ما بعد التتويج.. منتخب ناشئي اليد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة

تحذير شديد اللهجة.. هاني الناظر: هذان الشيئان خطر يهدد صحة الرجال والسيدات

اخبار الفن .. ليلى علوى ترد على محمد صلاح .. وأزمة رانيا يوسف الصحية .. وخلاف رشدى أباظة وعمر الشريف

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

عايرها بوزنها فقتلته.. امرأة تطعن حبيبها بالمقص في وسط الشارع .. فيديو

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الكاكا؟

اخبار الرياضة.. مدرب منتخب مصر يعرض خدماته على الأهلي .. مصر تحصد كأس العالم لناشئي اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور