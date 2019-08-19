اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

كشف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ثروت سويلم، عن موقف عمرو السولية ورمضان صبحي وأيمن أشرف ثلاثي الأهلي، من المشاركة أمام الزمالك، بكأس السوبر المصري بعد تلقيهم إنذارات خلال مباراة بيراميدز.



ويعتبر البند رقم 30 من اللائحة الذي كشف عن موقف الثلاثي، حيث يؤكد أن حصول عمرو السولية ورمضان صبحي، على الإنذار في كأس مصر هو الأول ولا يتم حرمانهم من المشاركة بالمباريات المقبلة.



كما أن هذا البند وفقا لاتحاد الكرة لا ينطبق على أيمن أشرف مدافع الفريق، بسبب حصوله على الكارت الأحمر، وبالتالي لن يتمكن من المشاركة ويتم إيقافه مباراة وحيدة.



كما أن الاتحاد المصري كشف أن جميع الإنذارات التي تلقاها لاعبو الفريق الموسم تم إلغاؤها بنهايته، وأن مباراة الأهلي وبيراميدز، تعد ضمن الموسم الجديد.





