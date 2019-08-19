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رياضة

باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة من رين.. والتعادل يحسم مباراة ستاد ريمس و ستراسبورج

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:52 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أحمد هاني
خسر فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين خلال المباراة بهدفين لهدف التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتقدم ادينسون كافاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 36 ثم تعادل مباي نيانج لرين في الدقيقة 44 قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48.

ورفع رين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة اخرى ومن نفس الجولة ، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة سانت إتيان مع ضيفه ستاد بريست، ليرفع الأخير رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس، فيما رفع بريست رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة تعادل ستاد ريمس مع ضيفه ستراسبورج سلبيا.

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