رين يتسبب في عقدة لـ باريس سان جيرمان

خسر فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين خلال المباراة بهدفين لهدف التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي.



ونشرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، إن رين أصبح أكثر فريق تحقيقًا للفوز على حساب باريس سان جيرمان، في آخر 10 مواسم، حيث التقى الفريقان في 19 مناسبة، حقق فيها رين 5 انتصارات، أكثر من أي فريق آخر واجه فريق العاصمة.



وكان ادينسون كافاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 36 ثم تعادل مباي نيانج لرين في الدقيقة 44 قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48.



ورفع رين رصيده في النقاط إلى ست في المركز الثاني، بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

