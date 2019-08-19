ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين: القيادة السياسية تدعم العلم والعلماء

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:33 ص
جبهة شباب الصحفيين
جبهة شباب الصحفيين
محمد غالي
أكدت جبهة شباب الصحفيين أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ووسام العلوم والفنون يعد رسالة قوية تحمل دلالات هامة لكل المصريين.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن هذا التكريم يؤكد حرص القيادة السياسية علي دعم العلم ومساندة العلماء والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة إلى انها رسالة شعارها "لكل مجتهد نصيب" في فتح طاقات نور وأمل جديدة للشباب بهدف الاجتهاد والتفوق ليصبحوا في صفوف قادة العلم والمعرفة.

و أضاف طوالة، إن دولة 30 يونيو أصبحت جاذبة للعلماء وليست طاردة كما كانت في العهود السابقة التي انتشرت فيها ظاهرة الطيور المهاجرة واصبح للعلماء درع وسيف داخل وطنهم الغالي مصر.

و أشار رئيس الجبهة إلى إن مصر، السيسي تحتضن المتميزين وتسخر لهم كافة الإمكانيات لرسم غد أفضل ومستقبل مشرق تسطع فية مقومات الحق و الخير و العدل ويبني بسواعد جيل قادر على البناء والتنمية في ظل وجود دولة قوية متماسكة تسير على الطريق الصحيح الذي بني بفكر ورؤية قائد مختلف استطاع أن يحقق إنجازات عملاقة في كل ربوع وطننا الكبير في فترة زمنية قصيرة مما حول الإنجاز إلى إعجاز أبهر العالم كلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجه لهم نصيحة خاصة.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا من ألمانيا

شاهد.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

جبهة شباب الصحفيين: مؤتمر الشباب شكل حالة وجدانية شديدة الخصوصية

الصحفيين: السيسي فتح باب الأمل وطاقات النور لكل شباب مصر

ترشيحاتنا

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

الباذنجان بـ 50 قرشا.. غرفة الخضراوات تكشف سبب انخفاض أسعار الخضراوات

حظك اليوم .. توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الاثنين 19 أغسطس 2019

اخبار نادي الزمالك عن يوم 18-8-2019.. خالد الغندور يكشف تفاصيل التعاقد مع ميتشو.. وطارق يحيى: لن أستمر

أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو

هشام نصر يكشف حقيقة مكافآت الـ 1500 جنيه لأبطال العالم لليد

اخبار الفن .. ليلى علوى ترد على محمد صلاح .. وأزمة رانيا يوسف الصحية .. وخلاف رشدى أباظة وعمر الشريف

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

عايرها بوزنها فقتلته.. امرأة تطعن حبيبها بالمقص في وسط الشارع .. فيديو

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الكاكا؟

اخبار الرياضة.. مدرب منتخب مصر يعرض خدماته على الأهلي .. مصر تحصد كأس العالم لناشئي اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور