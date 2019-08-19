شباب الصحفيين: القيادة السياسية تدعم العلم والعلماء

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ووسام العلوم والفنون يعد رسالة قوية تحمل دلالات هامة لكل المصريين.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن هذا التكريم يؤكد حرص القيادة السياسية علي دعم العلم ومساندة العلماء والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة إلى انها رسالة شعارها "لكل مجتهد نصيب" في فتح طاقات نور وأمل جديدة للشباب بهدف الاجتهاد والتفوق ليصبحوا في صفوف قادة العلم والمعرفة.



و أضاف طوالة، إن دولة 30 يونيو أصبحت جاذبة للعلماء وليست طاردة كما كانت في العهود السابقة التي انتشرت فيها ظاهرة الطيور المهاجرة واصبح للعلماء درع وسيف داخل وطنهم الغالي مصر.



و أشار رئيس الجبهة إلى إن مصر، السيسي تحتضن المتميزين وتسخر لهم كافة الإمكانيات لرسم غد أفضل ومستقبل مشرق تسطع فية مقومات الحق و الخير و العدل ويبني بسواعد جيل قادر على البناء والتنمية في ظل وجود دولة قوية متماسكة تسير على الطريق الصحيح الذي بني بفكر ورؤية قائد مختلف استطاع أن يحقق إنجازات عملاقة في كل ربوع وطننا الكبير في فترة زمنية قصيرة مما حول الإنجاز إلى إعجاز أبهر العالم كلة.