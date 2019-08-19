احمد حسن: علاقتي بتركي آل الشيخ مميزة.. وأهدرنا فرصة التتويج بالدوري

أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أنه مازال على تواصل مع تركي آل الشيخ وعلاقتهم مميزة حتى الآن.



وقال أحمد حسن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مازلت على تواصل مع تركي آل الشيخ، وعلاقتنا مميزة حتى الآن، كما أنه أشاد بوجودنا قبل رحيله".



وأكمل احمد حسن: "مع كل التدعيمات أن نحصل على المركز الثالث هذا نجاح كتجربة أولى، وكان بإمكاننا التتويج بالدوري لكننا أهدرنا هذه الفرصة".



وأشار احمد حسن: "ليس من السهل خلق دوافع خاصة أننا لسنا نادي جماهيري، كما أن جميع المدربين كانوا مميزين ماعدا لافولبي، فهو محاضر جيد لكنه ليس مديرا فنيا".



وأتم احمد حسن: "لافولبي يضع خططا جيدة لكنه لا يعمل بشكل جيد داخل الملعب، بالرغم من أن جوارديولا قال عنه الأب الروحي له، إلا أن دياز كان جيدا وأفضلهم فنيًا".

