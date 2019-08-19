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رياضة

أحمد حسن: لا توجد أزمة بيني وبين الخطيب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:03 ص
احمد حسن والخطيب
احمد حسن والخطيب
عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أنه لا توجد أزمة بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال أحمد حسن خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "مقابلتي مع الخطيب في غذاء الكاف لأساطير الكرة كان طبيعيا، لا توجد أزمة بيني وبينه من الأساس، والتقطنا صورة تذكارية رفقه بعض".

وأكمل أحمد حسن: "لا توجد أزمة لدي مع الأهلي ولا مجلس إدارته، تحدثت بأن الحملات التي وجهت إلينا كانت تحت قيادة ممنهجة، لم يكن يريدني أن ادافع عن نفسي حينها، ولو عاد بي الزمن سأوافق مرة أخرى".

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