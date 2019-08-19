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رياضة

اتحاد العاصمة الجزائري يلمح بإمكانية انسحابه من دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:09 ص
فريق اتحاد العاصمة
فريق اتحاد العاصمة
أحمد هاني
أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا رسميا منذ قليل يكشف فيه لجماهيره عن الازمة المالية التي يمر بها قد تجعله ينسحب من دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني اتحاد العاصمة من أزمة مالية كبيرة منذ القبض على مالكه علي حداد في قضية فساد مالي، ليتقرر تجميد الحسابات البنكية للفريق.

وأشار النادي في بيانه الصادر اليوم إلى "الخطوات التي اتخذتها الإدارة ومحامي النادي لم تسفر عن أي جديد حتى الآن، ولكننا سنواصل إجراءاتنا القانونية لتحرير النادي من هذا الموقف المأساوي".

وتابع النادي في بيانه: " على جميع أسرة اتحاد العاصمة أن تتحد بأكملها بدلا من أن تنقسم في هذه اللحظات الحساسة التي يمر بها النادي، فبعض مما يسمون أنفسهم "مقربون من النادي" يجدون الفرصة لإطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة تضر النادي بدلا من تقديم الدعم ولو معنويا كما يفعله البعض".

وأوضح النادي في بيانه "لكل من يتساءل كيف تمكن الفريق من السفر إلى قسنطينة رغم الأزمة الاقتصادية، فهذا حدث بفضل تسجيلات بطاقات الاشتراك من قبل أنصار النادي الأوفياء، مما جعل الإدارة تتمكن من دفع ثمن هذه الرحلة وكذلك نفقات أخرى لاحتياجات يومية للنادي".

ويمر اتحاد العاصمة الجزائري بتلك الأزمة المالية كبيرة بعد إلقاء القبض على مالك النادي بسبب قضية فساد مالي، ليتقرر تجميد الحسابات البنكية للفريق.

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