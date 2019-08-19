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رياضة

مياه البحيرة يدعم صفوفه بصانع ألعاب نبروه

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:00 ص
مياه البحيرة يتعاقد
مياه البحيرة يتعاقد مع وليد صلاح
رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة وبالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة أحمد الشاذلي، في اتمام التعاقد رسميا مع وليد صلاح صانع ألعاب نبروة ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

ووقع اللاعب الجديد علي عقود أنضمام لمدة موسمين بحضور سمير زكي عضو لجنة الكرة ومحمد صديق نائب الرئيس وعضو لجنة الكرة ومحمد نصار وكيل اللاعب ومحمد مبروك عضو مجلس أدارة.

ويذكر أن مياه البحيرة قد أتم التعاقد مع العيد من اللاعبين وهم إبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وأحمد عبد الكريم، لاعب إنبي، والمصري، والسنبلاوين،وعيد ماضي لاعب نادي المراغة، وخالد برازيلي لاعب فريق ناصر ملوي ،ومروان السيد، صانع ألعاب الاتحاد السكندري.

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