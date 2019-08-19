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نقيب الزراعيين: استقرار أسعار الفواكه والخضراوات بفضل مشروع الصوب الزراعية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:16 ص
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
توك شو
تحدث الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، عن مشروع الصوب الزراعية، ومنتجاته التى ستوفر استقرار فى أسعار الخضار والفاكهة.

وقال الدكتور السيد خليفة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك استقرار في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن منذ عام، بفضل مشروعات المزارع القومية والصوب الزراعية، والإنتاج الحيواني، كونها حققت توازن بالسوق المصرية».

وتابع نقيب الزراعيين: «إنتاج الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، يوجه إلى مدن القناة، والشرقية، بينما يوزع إنتاج قاعدة محمد نجيب على الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح»، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تغطي 20% من الاستهلاك المحلي.

وأكد الدكتور السيد خليفة أن مشروع الصوب الزراعية، يعد الأكبر في العالم من حيث التكيف مع التغيرات المناخية.

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