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فن

الواحد بقى ينام مبسوط .. تعليق مثير من محمد محسن بعد تتويج مصر ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:07 ص
محمد محسن
محمد محسن
مصطفى كرم
احتفل الفنان محمد محسن بفوز المنتخب المصري لكورة اليد للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد بعد تعلب المنتخب المصري لكورة اليد علي المنتخب الالماني بنتيجة 32-28.

ونشر محمد محسن صورة لابطال العالم لكورة اليد للناشئين "المنتخب المصري" بعد تتويجهم ببطولة العالم وعلق عليها قائلا "الواحد بقى ينام مبسوط بإنجاز منتخب مصر للناشئين في كرة اليد وفوزهم ببطولة العالم. فرحتونا وشرفتونا. شكرًا للأبطال 💐👏🇪🇬".

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

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