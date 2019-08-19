لو عيد ميلادك النهاردة.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 19 أغسطس تتمتع بشخصية جذابة وثرية.. تحب اكتساب الخبرات، ولديك روح منفتحة على التجديد. أنت أيضا نشيط وإيجابي ومنظم، وأمامك فرص للصعود، وتتصرف بشجاعة جرأة.



وقدمت عبير نصيحة في هذا العام مؤكدة أن هذا العام يمثل بالنسبة لهم مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدهم اتصالاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلتهم. إذا استطاعوا أن يوسعوا دائرة معارفهم فقد تظهر لهم فرص جيدة.



ومواليد اليوم ينتمون الي برج الاسد فهم ممن 23/7 إلى 22/8 وقدمت عبير فؤاد اليوم حظ برج الأسد على الصعيد العاطفي والاجتماعي والمهني.



علي الصعيد المهني والاجتماعي تكون الشمس والمريخ في برجك يدفعك للعمل بإصرار وتظهر مشاعرك وآرائك بلا خوف.

