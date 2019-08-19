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تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في طرابلس الليبية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:27 ص
تجدد الاشتباكات في
تجدد الاشتباكات في طرابلس الليبية
القسم الخارجي
كشفت فضائية العربية السعودية عن تجدد الاشتباكات في وادي الربيع بليبيا، كما سمع أصوات المدفعية الثقيلة جنوب طرابلس.

وقالت الفضائية السعودية إن الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة قد تجددت في طرابلس الليبية.

وكانت ليبيا ليبيا فتح المطار في مدينة سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير 2014 بسبب مشكلات أمنية.

وأضافت العربية أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد. وتعود الطائرة التي استقبلها المطار الجمعة للخطوط الجوية الليبية.

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