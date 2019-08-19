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فن

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:44 ص
هاني شاكر يحيي حفلا
هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل
أ ش أ
يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمقرر أن يقام يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن يقدم أمير الغناء العربي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

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