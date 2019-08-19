سوهاج يخسر أولى الوديات بمعسكر الإسكندرية استعدادا للممتاز ب

تلقي فريق سوهاج الخساره في أولي ودياته بمعسكر الأسكندرية من فريق أبوقير للأسمده بهدفين للاشئ ،ضمن الاستعدادات التي يخوضها فريق سوهاج للموسم الجديد من دورى القسم الثاني.



يذكر أن فريق سوهاج بقيادة أبوالعينين شحاتة قد دخل معسكرا مغلقا بملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.



وقال أبو العينين شحاتة المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد" إنه دخل المعسكر بالإسكندرية بعد انتهاء المعسكر القصير بالقاهرة الذي استغرق 72 ساعة لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، والذي تخلله اللقاء الودي مع فريق البلاستيك.



وأضاف أنه سيخوض 12 مباراة ودية للوقوف على مدى جاهزية الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني، والتأكد من مستوى وإمكانيات لاعبي الفريق.