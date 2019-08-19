هجوم شديد علي إدارة الأهلي بعد تعيين محمد يوسف مديرا فنيًا موقتا خلفا لمارتن لاسارتي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_يوسف وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏‎اجنبي اجنبي اجنبي مفيش غير اجنبي واحد من أبناء النادي الكابتن محمد يوسف ومعه الكابتينو حسام غالي ده الصح وان شاء الله القادم احسن معاك يا اهلي في الحلو والمرة الاهلي فوق الجميع.



‏رحيل محمد يوسف والجهاز بالكامل خصوصًا طارق سليمان أهم من رحيل لاسارتي ‎#جهاز_الأهلي.



‏هو اي موضوع كابتن محمد يوسف ده كل مدير فني يجي لازم يبقي معاه طيب ماهو كان موجود فعلا في الجهاز واوعي حد يقولي ملوش كلام يبقي يمشي



في عماد النحاس في علي ماهر في ربيع ياسين وفي كابتن مختار



مفيش حد يفضل من الجهاز ولازم احمد ناجي يجي.



‏‎ياريت نعجل بمدير الفني الأجنبي ويكون مدرب عالي مش كسر وياريت محمد يوسف يمشي وعماد النحاس يجي مساعد معه.



وتولي الكابتن محمد يوسف مهمة تدريب النادي الأهلي مؤقتا خلفا للمدير الفني السابق مارتن لاسارتي عقب إقالته من تدريب الفريق بسبب خسارته من فريق بيراميدز توديع النادي الاهلي بطولة كاس مصر من دور الـ 16.



ويسعي النادي الاهلي خلال الايام القليلة المقبلة للتعاقد مع مدير فني أجنبي آخر خلفا لمارتن لاسارتي.

