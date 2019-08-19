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حظك اليوم الاثنين 19 /8/ 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخلص من العصبية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:25 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى
كن حذرًا فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، إشحن نفسك بالطاقة اللازمة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى
تجد نفسك أحيانًا مجبرًا على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة وموقتة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى
ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لك حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك الصحية، نتيجة التزامك بالتعليمات.

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