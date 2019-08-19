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حظك اليوم الاثنين 19 /8 /2019.. برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:36 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتصف برج الجوزاء بعدة صفات مميزة عن باقى الأبراج، فهو شخص متقلب المزاج ومجدد ومحب للمرح، كما يستطيع أن يطور من عمله من وقت لآخر، وبرج الجوزاء يبدأ من 21 مايو إلى 20 يونيو ومن مشاهير برج الجوزاء جيفارا.

برج الجوزاء على الصعيد المهني

لا تتعامل مع أمور العمل من خلال من خلال منطلق أنا لا أخطئ أبدًا، يوم مناسب جدًّا لأجراء بعض الاستشارات , وتقبّل النصائح من ذوي الخبرة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المرتبط : كن أكثر انفتاحًا وتفهمًا للحبيب وتقبّل أفكاره. الحياة مشاركة واحترام وتفاهم وعلاقات، كن ذكيًا ولطيفًا , الاعزب : حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

نشاط بدني وذهني يسمح لك بتنفيذ المخططات التي سعيت دائمًا لتحقيقها. انتقى وجباتك الأساسية ولا داعى لتناول المياه الغازية و الأكلات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة.

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