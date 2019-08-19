علي عيد لاعب الانتاج وبتروجيت على رادار أسوان



دخل على عيد لاعب الانتاج وبتروجيت، دائرة اهتمامات الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي، لتدعيم صفوف الفريق الأسوانى للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة.



وفتح نادي أسوان خطًا ساخنًا مع اللاعب نظرا لخبرته الكبيرة في الدورى الممتاز.



وصرح مجدي عبدالعاطي المدير الفني لأسوان في تصريحات لـ "صدى البلد" بأنه بالفعل طلب من مسئولي مجلس إدارة أسوان في إمكانية التعاقد مع علي عيد ، لتدعيم صفوف الفريق ونظرا لخبرته في الدورى الممتاز، وأشار إلى أننا فتحنا خطا ساخنا مع اللاعب للتعاقد معه في الفترة القادمة.



و ذلك من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدورى الأضواء والشهرة، إضافة إلى الاستمرار فى المسابقة وعدم الهبوط سريعا للقسم الثانى من جديد.