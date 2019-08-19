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فن

نوال الزغبي تحصد 6 ملايين مشاهدة بـ كده باي.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:53 ص
نوال الزغبي - كدة
نوال الزغبي - كدة باي
سعيد فراج
حققت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

كانت نوال الزغبي صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.

على صعيد آخر، تستعد نوال الزغبي لحفلتها الغنائية في العاصمة السورية دمشق التي ستحييها مع الفنان زياد برجي يوم 20 أغسطس الجاري.

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