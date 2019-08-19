حظـك اليوم الاثنين 19 /8 /2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تبالغ فى رد فعلك

برج العقرب واحد من الأبراج التي تتمتع بنسبة عالية من الشك فى جميع من حولها، وهو من مواليد الأبراج الترابية ،حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج العقرب ماجد المهندس.



حظك اليوم برج العقرب مهنيًا:

ينتقل كوكب المريخ إلى برج العذراء فيخف الضغط وتشعر أن الأجواء صارت أكثر سلاسة معك.



حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا:

لا تبالغ في ردّ فعلك مع الشريك، فهو حسّاس جدًا لكنه لا يحتمل الأخطاء المتكررة.



حظك اليوم برج العقرب صحيًا:

حاول أن تخفف من تناول الطعام مساء، وتناول وجبه خفيفة مكونة من بعض الخضراوات.