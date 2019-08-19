النائبة الأمريكية رشيدة طليب تطلق هاشتاج ستي الفلسطينية

أطلقت النائبة الديمقراطية الأمريكية رشيدة طليب هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حمل اسم "جدتي الفلسطينية" "my palestiniansitty"، وذلك للتعبير عن رفضها، لقرار الاحتلال الإسرائيلي منعها من زيارة جدتها في فلسطين.



وقال طليب وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها إذ وافقت على القيود الإسرائيلية التي وضعوها حتى تقوم بزيارة جدتها، سينفطر قلب جدتها لهذا الأمر.



وتعود الواقعة عقب إعلان النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب عن زيارة جدتها في فلسطين، والنائبة إلهان عمر ذات الأصول الصومالية كذلك، ما تسبب في رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على زيارتهما بسبب موقفهم من المقاطعة الإسرائيلية، إلا أن طليب قالت إنها على استعداد لتقبل الشروط الإسرائيلية للقيام بهذه الزيارة.



فرضت إسرائيل بعض القيود الشديدة على زيارة طليب، الأمر الذي رفضته الأخيرة واعتبرت أن هذا الأمر سيكسر قلب جدتها، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم الموقف الإسرائيلي، وهاجم الحزب الديمقراطي وأعضائه، بحسب ما وصفه بكره من الحزب لإسرائيل وشعبها.



