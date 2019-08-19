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فن

ريهام حجاج تتبرع لعلاج المرضى من الأطفال

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:54 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
مصطفى كرم
أعلنت الفنانة ريهام حجاج تقديمها لمساعدات للأطفال المرضي غير القادرين اهاليهم علي علاجهم.

ونشرت ريهام حجاج عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة يتضمن محتواها "اللي عنده لقدر الله طفل مريض ومش قادر على علاجه يكتب باختصار الحالة والمبلغ المطلوب في تعليق، هيتم اختيار عشوائي لعدد من الحالات وهبعتلهم رسالة للتواصل معاهم، ربنا يشفى كل أطفالنا يا رب".

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وردود واسعة عبر انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج بطولة مسلسل كارمن الذي عرض برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني و ولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان من تاليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.

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