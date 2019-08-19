موجز التوك شو..أحمد موسى يسخر من وليد أزارو على الهواء..ومكافأة اتحاد اليد لمنتخب الناشئين الفائز بكأس العالم 1500 جنيه فقط..ورامى رضوان يكشف سبب ارتدائه هذا الاكسسوار رغم الانتقادات

نشر موقع " صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:



شاهد.. احمد موسى يسخر من وليد أزارو على الهواء



علق الإعلامى أحمد موسى، على إقالة مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للنادى الاهلى، على إثر الخروج من كأس مصر مساء امس بعد الخسارة أمام منافسه بيراميدز بهدف دون مقابل ، قائلا:"الحمدلله تمت إقالة لاسارتى".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "أتمنى من إدارة الاهلى إستقدام مدير فنى يليق بالقلعة الحمراء، مردفا:"أى حد يتمنى تدريب الأهلى".



وأكمل: ساخرا من وليد أزارو، قائلا:"مضيع حوالى 800 جول مش فى حالته ومجبش من ساعة ماجه الأهلى غير 15 هدف".



مفاجأة صادمة.. مكافأة اتحاد اليد لمنتخب الناشئين الفائز بكأس العالم 1500 جنيه فقط.. فيديو



أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن العمل وإنكار الذات هو السر وراء فوز المنتخب المصري للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد بمقدونيا مؤكدا أنه تم اختيار عناصر جهاز المنتخب على اساس الكفاءة وليس شيئا آخر.



وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خلال تصريحات تليفزيونية أن الخطة كانت واضحة في البداية. مشيرا إلى ان مصر تقدمت باستضافة بطولة العالم في 2021 فكان منتخب الشباب الذي حصل على برونزية العالم ومنتخب الناشئين نواة للمنتخب الأول.



وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن ما تردد بأن لاعبي المنتخب سيحصلون على مكافأه قدرها 1500 جنيه من الاتحاد المصري كلام صحيح، مؤكدا ان امكانيات الاتحاد محدودة إضافة إلى ان لاعبي المنتخب سيحصلون على مكافآت من وزارة الشباب والرياضة والدولة.



وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الى أنه في شهر واحد أصبحنا من العظماء الـ 8 على مستوى كرة اليد العالمية منوها إلى أنه تم اختيار 3 من لاعبي المنتخب الوطني في تشكيل منتخب العالم.



رجل أعمال يتبرع بـ 100 ألف جنيه لـ ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم.. فيديو



هنأ علاء قمر، رجل الأعمال المصري، منتخب الناشئين لكرة اليد، بالتتويج بكأس العالم، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28.



وأعلن علاء قمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد ، تبرعه بمكافأة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، لصالح منتخب ناشئي اليد.



وتوج منتخب ناشئي اليد، بكأس العالم المقام في مقدونيا، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28.



خال إرهابى انفجار معهد الأورام يشعل أزمة جديدة بين الإخوان الهاربين فى تركيا



قال الإعلامي "محمد الباز"، إن الإخواني "أحمد عبد الرحمن" الهارب فى تركيا بدأ في الظهور الإعلامي من جديد، بعدما تمت تنحيته لوقت طويل عن الساحة الإعلامية نظرا لخلافه مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وبدأ يطالب بالتغيير داخل الجماعة ما أقلق قيادتها .



وتابع، "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هذا الإرهابي كان مسئولا عن اللجان النوعية داخل الجماعة، وظهر خلال الفترة الماضية في حفل تأبين أحد أعضائها، وتحدث عن رغبته الشديدة في أحداث العنف، فضلا عن مطالبته بحركات تغيير داخل الجماعة الإرهابية.



وأضاف، أن الإخواني "أحمد عبد الرحمن" المؤسس والمسئول عن اللجان النوعية داخل الجماعة، اتضح أنه خال الإرهابي المسئول عن حادث معهد الأورام "عبدالرحمن خالد".



وأشار الإعلامي محمد الباز، إلي أن حديث الإرهابي الهارب لتركيا "أحمد عبد الرحمن" خلال حفل التأبين كان يمثل انشقاقا داخل صفوف الجماعة الإرهابية بالخارج.



أبطال من ذهب .. أحمد موسى يطلق هاشتاج رجال اليد أسياد العالم .. فيديو





أطلق الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، هاشتاج رجال اليد أسياد العالم، قائلا:"المنتخب المصرى حفر اسمه بحروف من ذهب بعد التتويج بكأس العالم لكرة اليد".



وانتزع المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة.



كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائى وفاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار على حساب سلوفينيا فى دور 16.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.



دنيا عمرها ما شكت فيا ... رامى رضوان يكشف سبب ارتدائه هذا الإكسسوار رغم الانتقادات .. فيديو



قال الإعلامى رامى رضوان ، إنه يمتلك سلسلة قام بشرائها كتبت عليها آية الكرسى كنوع من التحصين وبتحرس من العين والحسد "، لافتا أنه بمجرد أن اقتناها شعر بالبهجة والارتياح النفسي.



وأكد رامى رضوان ، خلال استضافته على برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا، والمذاع عبر فضائية CBC ، إنه يداوم على ارتداء سلسلة الكرسي قائلا : بلبسها كل يوم ولونزلت من البيت ونسيت ألبسها بحس بخنقة " ، لتسأله مفيدة شيحة مراتك صدقتنى ومبتغيرش منها لإنى صادق " .



وأوضح رامى رضوان ، أن عددا من زملائه نصحوه بتجنب ارتداء السلسلة تحاشيا لتلقى الانتقادات من بعض المشاهدين لافتا إلى أنه كان رده على هذه النصيحة " معنديش مشكلة مبعملش حاجة عيب "



يذكر أن الإعلامى رضوان حل ضيفا على برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والتى تقدمه الإعلاميات منى عبد الغنى ، مفيدة شيحة ، سهير جودة والمذاع عبر فضائية CBC .





